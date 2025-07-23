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Израиль

На электростанции в Негеве произошла утечка опасного вещества

время публикации: 23 июля 2025 г., 20:30 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 20:30
На электростанции в Негеве произошла утечка опасного вещества
Flash90. Фото: Й.Зиндель

Утечка опасного материала произошла на солнечной электростанции в Негеве, рядом с мошавом Ашалим. Жителям близлежащих населенных пунктов рекомендовано не выходить из домов и держать окна закрытыми до полного устранения угрозы. Об этом сообщает новостная служба N12.

На месте работают пожарные расчеты и специалисты по обращению с опасными веществами, которые занимаются ликвидацией утечки.

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