На электростанции в Негеве произошла утечка опасного вещества
время публикации: 23 июля 2025 г., 20:30 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 20:30
Утечка опасного материала произошла на солнечной электростанции в Негеве, рядом с мошавом Ашалим. Жителям близлежащих населенных пунктов рекомендовано не выходить из домов и держать окна закрытыми до полного устранения угрозы. Об этом сообщает новостная служба N12.
На месте работают пожарные расчеты и специалисты по обращению с опасными веществами, которые занимаются ликвидацией утечки.