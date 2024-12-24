Химическая тревога в Рамат-Гане: на месте работают пожарные

В одной из квартир многоквартирного дома на улице Авталион в Рамат-Гане произошла утечка химических веществ.

На место происшествия прибыли специалисты по работе с опасными веществами (ХАЗМАТ) пожарно-спасательной службы Израиля, на месте также работают пять пожарных расчетов.

Один человек пострадал, он был эвакуирован и передан медикам для оказания неотложной помощи. Остальным жителям дома порекомендовали остаться в квартирах, плотно закрыв окна и двери.

Сообщается, что угрозы распространения химических веществ нет, специалисты работают над нейтрализацией химикатов, разлившихся в квартире на первом этаже двухэтажного здания.