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Израиль

Химическая тревога в Рамат-Гане: на месте работают пожарные

Рамат-Ган
Химия
время публикации: 24 декабря 2024 г., 18:08 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 18:08
Химическая тревога в Рамат-Гане: на месте работают пожарные
Flash90

В одной из квартир многоквартирного дома на улице Авталион в Рамат-Гане произошла утечка химических веществ.

На место происшествия прибыли специалисты по работе с опасными веществами (ХАЗМАТ) пожарно-спасательной службы Израиля, на месте также работают пять пожарных расчетов.

Один человек пострадал, он был эвакуирован и передан медикам для оказания неотложной помощи. Остальным жителям дома порекомендовали остаться в квартирах, плотно закрыв окна и двери.

Сообщается, что угрозы распространения химических веществ нет, специалисты работают над нейтрализацией химикатов, разлившихся в квартире на первом этаже двухэтажного здания.

Израиль
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