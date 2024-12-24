Химическая тревога в Рамат-Гане: на месте работают пожарные
время публикации: 24 декабря 2024 г., 18:08 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 18:08
В одной из квартир многоквартирного дома на улице Авталион в Рамат-Гане произошла утечка химических веществ.
На место происшествия прибыли специалисты по работе с опасными веществами (ХАЗМАТ) пожарно-спасательной службы Израиля, на месте также работают пять пожарных расчетов.
Один человек пострадал, он был эвакуирован и передан медикам для оказания неотложной помощи. Остальным жителям дома порекомендовали остаться в квартирах, плотно закрыв окна и двери.
Сообщается, что угрозы распространения химических веществ нет, специалисты работают над нейтрализацией химикатов, разлившихся в квартире на первом этаже двухэтажного здания.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 07 августа 2024