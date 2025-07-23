Организация GHF объявила "женский день" на пунктах выдачи гуманитарной помощи

Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF) объявила 24 июля "женским днем": в этот день пункты выдачи гуманитарной помощи в секторе Газы будут обслуживать исключительно женщин.

"Мы вас услышали. Завтра будет специальный день для женщин", – говорится в официальном сообщении фонда, опубликованном в социальных сетях.

Инициатива направлена на то, чтобы одинокие женщины и вдовы могли самостоятельно получать помощь, не нарушая традиционных норм скромности и приличия.