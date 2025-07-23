Организация GHF объявила "женский день" на пунктах выдачи гуманитарной помощи
время публикации: 23 июля 2025 г., 19:27 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 19:27
Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF) объявила 24 июля "женским днем": в этот день пункты выдачи гуманитарной помощи в секторе Газы будут обслуживать исключительно женщин.
"Мы вас услышали. Завтра будет специальный день для женщин", – говорится в официальном сообщении фонда, опубликованном в социальных сетях.
Инициатива направлена на то, чтобы одинокие женщины и вдовы могли самостоятельно получать помощь, не нарушая традиционных норм скромности и приличия.
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