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Израиль

Организация GHF объявила "женский день" на пунктах выдачи гуманитарной помощи

Газа
время публикации: 23 июля 2025 г., 19:27 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 19:27
Организация GHF объявила "женский день" на пунктах выдачи гуманитарной помощи
GHF

Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF) объявила 24 июля "женским днем": в этот день пункты выдачи гуманитарной помощи в секторе Газы будут обслуживать исключительно женщин.

"Мы вас услышали. Завтра будет специальный день для женщин", – говорится в официальном сообщении фонда, опубликованном в социальных сетях.

Инициатива направлена на то, чтобы одинокие женщины и вдовы могли самостоятельно получать помощь, не нарушая традиционных норм скромности и приличия.

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