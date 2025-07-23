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Израиль

Нетаниягу направляет Мильвицкого на пост временного главы финансовой комиссии Кнессета

Финкомиссия
Ликуд
Кнессет
время публикации: 23 июля 2025 г., 13:55 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 13:55
Нетаниягу направляет Мильвицкого на пост временного главы финансовой комиссии Кнессета
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о поддержке кандидатуры депутата Ханоха Мильвицкого на пост временного главы финансовой комиссии Кнессета. Об этом сообщили из пресс-службы "Ликуда".

Сообщается, что депутат Мильвицки поблагодарил премьер-министра за поддержку. Он займет пост главы финансовой комиссии вместо Моше Гафни, покинувшего должность в связи с выходом "Яадут а-Тора" из коалиции. Назначение временное, принимается в расчет возможность возвращения Гафни в коалицию и на эту должность.

В "Ликуде" полагают, что на выборах главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Нетаниягу поддержит кандидатуру Боаза Бисмута.

Добавим, что депутат Кнессета Нисим Ватури снимает свою кандидатуру с борьбы за пост главы комиссии по иностранным делам и обороне. На данный момент на этот пост претендуют депутаты Юлий Эдельштейн, Боаз Бисмут, Авихай Буарон и Эли Далаль.

Израиль
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