Новые распоряжения минздрава: маски в ряде помещений, карантин для привитых в особых случаях

Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви подписал указ, вносящий ряд изменений в методы борьбы с распространением в Израиле коронавируса.

1. Если несовершеннолетний ребенок младше 12 лет нарушил карантин, его опекуну можно выписать штраф в размере 5 тысяч шекелей.

2. На территории международного аэропорта имени Бен-Гуриона и на территории других пограничных пунктов надлежит носить защитные маски. Маски также обязательны в пунктах оказания медицинской помощи.

3. Главный врач округа, гендиректор минздрава или начальник отдела общественного здравоохранения имеют право отправить на карантин привитого или переболевшего коронавирусом:

- Если привитый или переболевший находился в тесном контакте с человеком, зараженным опасным штаммом коронавируса, или существует подозрение о таком контакте в связи с локальной вспышкой заболеваемости;

- Если привитый или переболевший находился в тесном контакте с зараженным, и при этом на постоянной основе находится в среде людей в группах риска или непривитого населения;

- Если привитый или переболевший находился в тесном контакте с зараженным в самолете.

Напомним, до подписания данного указа привитые и переболевшие коронавирусом должны были находиться на карантине только в том случае, если вернулись из одной из стран максимального риска.

4. Гендиректор минздрава имеет право распорядиться об обязательном ношении масок в течение двух недель на территории любого учреждения с целью предотвратить вспышку коронавируса.