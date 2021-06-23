Открытие Израиля для туристов отсрочено на месяц
Открытие страны для привитых иностранных туристов, ранее запланированное на 1 июля, будет отложено как минимум на месяц.
Это решение было принято министром здравоохранения Ницаном Горовицем и главой правительства Нафтали Беннетом в связи с ростом заболеваемости и распространением в мире индийского штамма коронавируса.
Ранее планировалось, что с 1 июля иностранным гражданам, прошедшим вакцинацию или переболевшим, не надо будет заранее получать разрешение на въезд в Израиль. Таким образом, страна должна была открыться для индивидуального туризма.
Правительство также приняло решение о том, что если в течение недели в среднем в день будет не менее 100 новых зараженных коронавирусом, в Израиле вновь станет обязательным ношение масок в закрытых помещениях.
Кроме того, в контроле над соблюдением домашнего карантина теперь будут принимать участие городские инспекторы, а не только полиция.
Напомним, ранее в среду генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви подписал указ, вносящий ряд изменений в методы борьбы с распространением в Израиле коронавируса.
1. Если несовершеннолетний ребенок младше 12 лет нарушил карантин, его опекуну можно выписать штраф в размере 5 тысяч шекелей.
2. На территории международного аэропорта имени Бен-Гуриона и на территории других пограничных пунктов надлежит носить защитные маски. Маски также обязательны в пунктах оказания медицинской помощи.
3. Главный врач округа, гендиректор минздрава или начальник отдела общественного здравоохранения имеют право отправить на карантин привитого или переболевшего коронавирусом:
- Если привитый или переболевший находился в тесном контакте с человеком, зараженным опасным штаммом коронавируса, или существует подозрение о таком контакте в связи с локальной вспышкой заболеваемости;
- Если привитый или переболевший находился в тесном контакте с зараженным, и при этом на постоянной основе находится в среде людей в группах риска или непривитого населения;
- Если привитый или переболевший находился в тесном контакте с зараженным в самолете.
Напомним, до подписания данного указа привитые и переболевшие коронавирусом должны были находиться на карантине только в том случае, если вернулись из одной из стран максимального риска.
4. Гендиректор минздрава имеет право распорядиться об обязательном ношении масок в течение двух недель на территории любого учреждения с целью предотвратить вспышку коронавируса.
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Открытие Израиля для индивидуального туризма. Уточнения МВД