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NEWSru.co.il :: В Израиле23 июня 2021 г., 16:34

Открытие Израиля для туристов отсрочено на месяц

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Открытие Израиля для туристов отсрочено на месяц

Открытие страны для привитых иностранных туристов, ранее запланированное на 1 июля, будет отложено как минимум на месяц.

Это решение было принято министром здравоохранения Ницаном Горовицем и главой правительства Нафтали Беннетом в связи с ростом заболеваемости и распространением в мире индийского штамма коронавируса.

Ранее планировалось, что с 1 июля иностранным гражданам, прошедшим вакцинацию или переболевшим, не надо будет заранее получать разрешение на въезд в Израиль. Таким образом, страна должна была открыться для индивидуального туризма.


Правительство также приняло решение о том, что если в течение недели в среднем в день будет не менее 100 новых зараженных коронавирусом, в Израиле вновь станет обязательным ношение масок в закрытых помещениях.

Кроме того, в контроле над соблюдением домашнего карантина теперь будут принимать участие городские инспекторы, а не только полиция.

Напомним, ранее в среду генеральный директор министерства здравоохранения профессор Хези Леви подписал указ, вносящий ряд изменений в методы борьбы с распространением в Израиле коронавируса.

1. Если несовершеннолетний ребенок младше 12 лет нарушил карантин, его опекуну можно выписать штраф в размере 5 тысяч шекелей.

2. На территории международного аэропорта имени Бен-Гуриона и на территории других пограничных пунктов надлежит носить защитные маски. Маски также обязательны в пунктах оказания медицинской помощи.

3. Главный врач округа, гендиректор минздрава или начальник отдела общественного здравоохранения имеют право отправить на карантин привитого или переболевшего коронавирусом:

- Если привитый или переболевший находился в тесном контакте с человеком, зараженным опасным штаммом коронавируса, или существует подозрение о таком контакте в связи с локальной вспышкой заболеваемости;


- Если привитый или переболевший находился в тесном контакте с зараженным, и при этом на постоянной основе находится в среде людей в группах риска или непривитого населения;

- Если привитый или переболевший находился в тесном контакте с зараженным в самолете.

Напомним, до подписания данного указа привитые и переболевшие коронавирусом должны были находиться на карантине только в том случае, если вернулись из одной из стран максимального риска.

4. Гендиректор минздрава имеет право распорядиться об обязательном ношении масок в течение двух недель на территории любого учреждения с целью предотвратить вспышку коронавируса.

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