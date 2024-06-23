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Израиль

Министр обороны Галант вылетает в США: будет обсуждаться третий этап операции в Газе

время публикации: 23 июня 2024 г., 07:52 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 07:59
Министр обороны Галант вылетает в США: будет обсуждаться третий этап операции в Газе
Flash90/Chaim Goldberg

Министр обороны Израиля Йоав Галант вылетел в США. В Вашингтоне запланированы его встречи с министром обороны США Ллойдом Остином и другими американскими высокопоставленными чиновниками и военными.

Перед вылетом Галант заявил: "Отношения с Соединенными Штатами важны, как никогда. Встречи с высшими правительственными чиновниками – решающие для будущих результатов войны. Соединенные Штаты – наш самый важный и основной союзник, и наши связи в эти дни особенно важны, возможно, более, чем когда-либо".

Галант также отметим особое значение перехода к "третьему этапу" военной операции в секторе Газы. Он сообщил, что намерен это обсуждать с высокопоставленными чиновниками американской администрации, и выразил уверенность в том, что будет достигнуто взаимопонимание.

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