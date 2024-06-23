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Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки израильские ВВС атаковали десятки целей. Видео

время публикации: 23 июня 2024 г., 09:09 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 09:18
Операция ЦАХАЛа в Газе: за сутки израильские ВВС атаковали десятки целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя на севере, в центре и на юге сектора.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. За последние сутки были уничтожены несколько боевиков, в том числе с помощью БПЛА.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в Рафиахе. За последние сутки бойцами бригад 401, 12, "Гивати" и "Нахаль" были ликвидированы несколько групп боевиков. Атакованы инфраструктуры, которые использовали террористы.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали десятки целей в секторе Газы.

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