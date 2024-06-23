МИД Израиля проверяет сообщения о нападении на синагоги в Дагестане
время публикации: 23 июня 2024 г., 19:43 | последнее обновление: 23 июня 2024 г., 19:43
Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что проверяет сообщения из Дагестана о нападении на синагогу (или синагоги).
В МИД подчеркивают: "На данном этапе нет данных о том, что в инциденте пострадали граждане Израиля или члены еврейской общины".
Телеграм-каналы Дагестана сообщают о нападении на синагоги в Дербенте и Махачкале. По данным на 19:00, МВД Дагестана подтвердило нападение на синагогу только в Дербенте.
В Махачкале, судя по всему, нападения на синагогу не было, там произошло нападение боевиков на сотрудников полиции.