МИД Израиля проверяет сообщения о нападении на синагоги в Дагестане

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что проверяет сообщения из Дагестана о нападении на синагогу (или синагоги).

В МИД подчеркивают: "На данном этапе нет данных о том, что в инциденте пострадали граждане Израиля или члены еврейской общины".

Телеграм-каналы Дагестана сообщают о нападении на синагоги в Дербенте и Махачкале. По данным на 19:00, МВД Дагестана подтвердило нападение на синагогу только в Дербенте.

В Махачкале, судя по всему, нападения на синагогу не было, там произошло нападение боевиков на сотрудников полиции.