ЦАХАЛ атаковал шесть аэродромов в Иране, уничтожены самолеты и боевые вертолеты

В ночь на понедельник, 23 июня, ВВС ЦАХАЛа атаковали шесть аэродромов в Иране, вся операция была проведена при помощи дистанционно управляемых летательных аппаратов. В ходе операции БПЛА уничтожили 15 самолетов и боевых вертолетов иранского режима.

Целью уничтожения военных аэродромов было усиление превосходства ВВС ЦАХАЛа в небе Ирана. Удары были нанесены по объектам на западе, востоке и в центре Ирана. Во время атак были нанесены удары по взлетно-посадочным полосам, подземным ангарам, самолету-заправщику и самолетам типа F-14, F-5 и AH-1, принадлежащих иранскому режиму.

ВВС ЦАХАЛа заблокировали возможность взлета с этих аэродромов и нейтрализовали летательные средства иранской армии.