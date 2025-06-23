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Израиль

ЦАХАЛ атаковал шесть аэродромов в Иране, уничтожены самолеты и боевые вертолеты

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 23 июня 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 09:20
ЦАХАЛ атаковал шесть аэродромов в Иране, уничтожены самолеты и боевые вертолеты
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ атаковал шесть аэродромов в Иране, уничтожены самолеты и боевые вертолеты
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на понедельник, 23 июня, ВВС ЦАХАЛа атаковали шесть аэродромов в Иране, вся операция была проведена при помощи дистанционно управляемых летательных аппаратов. В ходе операции БПЛА уничтожили 15 самолетов и боевых вертолетов иранского режима.

Целью уничтожения военных аэродромов было усиление превосходства ВВС ЦАХАЛа в небе Ирана. Удары были нанесены по объектам на западе, востоке и в центре Ирана. Во время атак были нанесены удары по взлетно-посадочным полосам, подземным ангарам, самолету-заправщику и самолетам типа F-14, F-5 и AH-1, принадлежащих иранскому режиму.

ВВС ЦАХАЛа заблокировали возможность взлета с этих аэродромов и нейтрализовали летательные средства иранской армии.

Израиль
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