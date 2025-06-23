ЦАХАЛ атаковал склады ракет и пусковые установки в Керманшахе, Иран ответил одной ракетой
время публикации: 23 июня 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 09:46
Рано утром более 15 истребителей ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по пусковым ракетным установкам "земля-земля" и складам, где хранились ракеты в районе Керманшаха в Иране.
Действуя по точным разведданным, предоставленным военной разведкой АМАН, ВВС уничтожили объекты ракетной инфраструктуры в Керманшахе. Ранее ночью были атакованы ракетные установки и спутниковые системы в западной части Ирана.
Иран в ответ выпустил по Израилю одну баллистическую ракету, которая была сбита системой ПВО США – это может говорить об истощении ракетного потенциала иранского режима.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2025