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Израиль

ЦАХАЛ атаковал склады ракет и пусковые установки в Керманшахе, Иран ответил одной ракетой

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 23 июня 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 09:46
ЦАХАЛ атаковал склады ракет и пусковые установки в Керманшахе, Иран ответил одной ракетой
Chaim Goldberg/Flash90

Рано утром более 15 истребителей ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по пусковым ракетным установкам "земля-земля" и складам, где хранились ракеты в районе Керманшаха в Иране.

Действуя по точным разведданным, предоставленным военной разведкой АМАН, ВВС уничтожили объекты ракетной инфраструктуры в Керманшахе. Ранее ночью были атакованы ракетные установки и спутниковые системы в западной части Ирана.

Иран в ответ выпустил по Израилю одну баллистическую ракету, которая была сбита системой ПВО США – это может говорить об истощении ракетного потенциала иранского режима.

Израиль
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