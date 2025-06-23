ЦАХАЛ атаковал склады ракет и пусковые установки в Керманшахе, Иран ответил одной ракетой

Рано утром более 15 истребителей ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по пусковым ракетным установкам "земля-земля" и складам, где хранились ракеты в районе Керманшаха в Иране.

Действуя по точным разведданным, предоставленным военной разведкой АМАН, ВВС уничтожили объекты ракетной инфраструктуры в Керманшахе. Ранее ночью были атакованы ракетные установки и спутниковые системы в западной части Ирана.

Иран в ответ выпустил по Израилю одну баллистическую ракету, которая была сбита системой ПВО США – это может говорить об истощении ракетного потенциала иранского режима.