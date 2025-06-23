Биньямин Нетаниягу посетил подразделение "Хец" ВВС ЦАХАЛа
время публикации: 23 июня 2025 г., 20:20 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 20:20
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил подразделение "Хец" ВВС ЦАХАЛа вместе с начальником Генштаба генерал-лейтенантом Эялем Замиром, командующим ВВС генералом Томером Баром и командующим системой ПВО.
В начале визита премьер-министр заслушал оперативный отчет, а затем посетил центр перехватов, где командующий системой ПВО рассказал о задачах подразделения и оперативных вызовах, с которыми оно сталкивается.
Премьер-министр поздравил солдат и офицеров системы и выразил признательность за их действия и вклад в защиту воздушного пространства Израиля.
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