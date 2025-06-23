Самолеты ЦАХАЛа завершили еще одну волну атак в Иране

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о завершении еще одной волны атак в Иране, в которой принимали участие 20 боевых самолетов военно-воздушных сил. В ходе операции было использовано более 30 боеприпасов.

Целями ударов стали объекты инфраструктуры для хранения и запуска ракет, военное спутниковое и радиолокационное оборудование в Керманшахе и Хамадане на западе Ирана.

Кроме того, в центре Тегерана была уничтожена установка для запуска ракет класса "земля-воздух".