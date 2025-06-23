Исраэль Кац: "Израиль наносит беспрецедентно мощный удар по целям в Тегеране"
время публикации: 23 июня 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 12:16
Министр обороны Израиля Исраэль Кац прокомментировал иранский удар по израильской территории 23 июня и заявил, что ВВС ЦАХАЛа наносят беспрецедентно мощный удар по целям, связанным с режимом и репрессивными органами в сердце Тегерана.
"Иранский диктатор будет наказан, мы продолжим атаковать со всей силой. Мы будем делать все, чтобы защитить израильский тыл и разгромить врага, вплоть до достижения победы", – добавил он.
По информации спасательных служб, зафиксированы падения ракет в нескольких местах по всей территории страны: в центре Израиля, на юге возле стратегического объекта "Хеврат Хашмаль", на севере страны. Несколько человек получили травмы по дороге в убежища.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 июня 2025