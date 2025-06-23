Жительница Хайфы предстанет перед судом за угон автомобиля во время сирены
время публикации: 23 июня 2025 г., 22:14 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 22:14
Полицейские Кирьят-Гата остановили автомобиль, который ехал с превышением скорости и не остановился на красный свет светофора. При проверке документов выяснилось, что машина была угнана.
Как следует из материалов дела, владельца машины застала сирена в районе Азура. Он остановился, чтобы найти укрытие, а когда вернулся, его машины уже не было на месте.
Полиция сообщает, что задержанной 36 лет и она проживает в Хайфе. Автомобиль возвращен владельцу.
Мировой суд Ашкелона продлил срок задержания подозреваемой до 26 июня.