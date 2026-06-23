В торговом центре на глазах взрослых группа подростков избила 15-летнего школьника

15-летний подросток был жестоко избит вечером 22 июня в торговом центре в Петах-Тикве. По данным полиции, юношу окружила толпа подростков от 14 до 17 лет, они били его кулаками, а когда он упал, пинали его. Хулиганы снимали нападение на телефоны, а затем выложили видео в школьные группы.

Пострадавший был доставлен в больницу "Бейлинсон" с травмами головы, ребер и руки. Утром его выписали, но, по словам родителей, он по-прежнему страдает от болей.

Инцидент произошел около 18:30, когда в торговом центре было много покупателей. Родители подростка заявили сайту "Мако", что группа подростков, известная в городе своей агрессивностью, без всякой причины начала преследовать их сына в торговом центре, а затем избила.

"Мако" пишет, что ночью были установлены и задержаны полицией несколько подозреваемых, все они несовершеннолетние.