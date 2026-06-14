Источники в ПА сообщают о поджоге домов и автомобилей поселенцами
время публикации: 14 июня 2026 г., 22:37 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 22:37
Палестинские источники утверждают, что группа израильтян совершила поджоги в деревнях Дир-Дибуан и Бурка, а также сообщается о поджогах на открытой местности в округе Биньямин.
Согласно источникам в ПА, в Дир-Дибуане сожжены пять автомобилей, принадлежащих палестинским семьям, и подожжены два жилых дома. В деревне Бурка была попытка сжечь мечеть.
По данным новостной службы "Кан", на перекрестке Гиват-Асаф произошли столкновения между израильскими экстремистами и военнослужащими ЦАХАЛа.
Из ЦАХАЛа передали, что на открытой местности в округе Биньямин горит сухая растительность. Пожар имеет несколько очагов возгорания.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2026