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Израиль

Источники в ПА сообщают о поджоге домов и автомобилей поселенцами

Иудея и Самария
время публикации: 14 июня 2026 г., 22:37 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 22:37
Источники в ПА сообщают о поджоге домов и автомобилей поселенцами
Nasser Ishtayeh/Flash90

Палестинские источники утверждают, что группа израильтян совершила поджоги в деревнях Дир-Дибуан и Бурка, а также сообщается о поджогах на открытой местности в округе Биньямин.

Согласно источникам в ПА, в Дир-Дибуане сожжены пять автомобилей, принадлежащих палестинским семьям, и подожжены два жилых дома. В деревне Бурка была попытка сжечь мечеть.

По данным новостной службы "Кан", на перекрестке Гиват-Асаф произошли столкновения между израильскими экстремистами и военнослужащими ЦАХАЛа.

Из ЦАХАЛа передали, что на открытой местности в округе Биньямин горит сухая растительность. Пожар имеет несколько очагов возгорания.

Израиль
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Источники в ПА сообщают о поджоге домов и автомобилей поселенцами