Совещание глав коалиционных партий отменено из-за бойкота "харедим"

Отменено совещание глав коалиционных партий, созванное премьер-министром Биньямином Нетаниягу для определения даты роспуска Кнессета.

Отмена совещания стала следствием объявления лидеров партий "Дегель а-Тора" Моше Гафни и "Агудат Исраэль" Ицхака Гольдкнопфа, а также лидера партии ШАС Арье Дери, что они не намерены в нем участвовать.

Следует отметить, что в любом случае Кнессет будет распущен не позднее 17 июля, то есть с учетом выходных ему осталось 18 дней работы – этого срока недостаточно для выполнения требований ультраортодоксальных партий в сфере законодательства.

В свою очередь, "Яадут а-Тора" и ШАС блокируют любые законодательные инициативы коалиции, пока не начнется продвижение их законов – изменения правил субсидирования яслей и замораживания арестов дезертиров.