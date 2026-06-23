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Израиль

Совещание глав коалиционных партий отменено из-за бойкота "харедим"

Коалиция
время публикации: 23 июня 2026 г., 14:59 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 14:59
Совещание глав коалиционных партий отменено из-за бойкота "харедим"
Yonatan Sindel/Flash90

Отменено совещание глав коалиционных партий, созванное премьер-министром Биньямином Нетаниягу для определения даты роспуска Кнессета.

Отмена совещания стала следствием объявления лидеров партий "Дегель а-Тора" Моше Гафни и "Агудат Исраэль" Ицхака Гольдкнопфа, а также лидера партии ШАС Арье Дери, что они не намерены в нем участвовать.

Следует отметить, что в любом случае Кнессет будет распущен не позднее 17 июля, то есть с учетом выходных ему осталось 18 дней работы – этого срока недостаточно для выполнения требований ультраортодоксальных партий в сфере законодательства.

В свою очередь, "Яадут а-Тора" и ШАС блокируют любые законодательные инициативы коалиции, пока не начнется продвижение их законов – изменения правил субсидирования яслей и замораживания арестов дезертиров.

Израиль
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