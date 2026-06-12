Нетаниягу, Трамп, ультраортодоксы и расколотая оппозиция. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Два серьезных решения принял на этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу, и оба принял не по своей воле. По требованию президента США премьер-министр Израиля остановил атаки на Иран. По требованию главы ШАС Арье Дери, и не только его, глава правительства распорядился продвигать так называемый Основной закон об изучении Торы. И то, и другое решение очевидно противоречит не только мировоззрению главы правительства, но и его прямым политическим интересам. Однако Нетаниягу считает на несколько ходов вперед и надеется, что тактические уступки окупятся и принесут стратегическую победу.

А пока что Нетаниягу пытается выиграть время. Мы приближаемся к середине июня, то есть к той черте, переход которой будет означать, что цель, которую ставил перед собой премьер-министр, достигнута, и выборов в сентябре не будет. Если для этого надо продвигать законопроекты, которые нужны ультраортодоксам, то с точки зрения приближенных премьера, это, по известному выражению Дана Халуца, не более чем легкий толчок в крыло. Чем дальше, тем вероятнее, что выборы состоятся 20 октября, однако разумеется, нельзя исключать неожиданности.

Неожиданным может стать и поворот в изменении системы избрания кандидатов в предвыборный список "Ликуда". Нетаниягу очень хочет изменить существующую систему, причем чем дальше, тем радикальнее шаги, которые он планирует. На данный момент, в "Ликуде" говорят либо о полной отмене праймериз и возвращении к системе распределительной комиссии, либо о частичном изменении системы таким образом, чтобы получить почти неограниченный контроль за списком будущей фракции. Экстравагантные сцены с участием депутатов и даже некоторых министров от "Ликуда", точнее электоральная цена таких сцен, немало тревожат Нетаниягу. Однако ему предстоит непростая борьба с лидерами аппарата партии, которые не готовы отдавать полномочия, полученные ими благодаря праймериз.

В оппозиции свои проблемы и свои конфликты. Усиление в опросах Гади Айзенкота беспокоит не только "Ликуд", но и Нафтали Беннета. А Объединенный арабский список, судя по всему, не такой объединенный как казалось. Есть те, кто считает, что это на пользу оппозиционному блоку. На данном этапе предвыборной кампании основная борьба разворачивается внутри блоков, а не между ними.

Полдня войны: с Трампом или против него?

Все произошло быстро и почти незаметно. ЦАХАЛ нанес удар по Дахии. Несколько часов спустя Иран, выполняя свое обещание, обстрелял север, позднее Израиль ударил по Ирану, наутро стороны обменялись еще серией выпадов, а потом, как в известном детском анекдоте, пришел лесник и всех выгнал. Роль лесника, как обычно, играл президент США Дональд Трамп. Несмотря на заявления премьер-министра на заседании военно-политического кабинета, согласно которым Израиль должен быть готов в одиночку противостоять Ирану, время для этого видимо еще не пришло. Трамп потребовал. Израиль остановился.

Спортивные болельщики знают, как опасно подводить итоги матча в его середине. То же самое касается внешней политики и безопасности. На данный момент невозможно представить, как будут развиваться события и в какой точке противостояния с Ираном и его союзниками в Ливане и в Газе мы будем находиться на момент выборов. Но если бы выборы проходили сегодня, Биньямину Нетаниягу было бы трудно предъявить что-то осязаемое в качестве достижений. И дело даже не в том, что Израиль останавливает боевые действия по требованию американского президента. Нетаниягу ничего не изобрел, зависимость Израиля от США родилась не с избранием Дональда Трампа, и даже не с избранием Биньямина Нетаниягу. Проблема, как это часто бывает, в том, как вещи выглядят. Очень часто в ходе этой войны громогласные обещания разбивались о холодную почву реальности, в том числе отношений с США. Уже после того, как краткосрочное противостояние с Ираном завершилось, премьер-министр вновь объявил народу, что Израиль сохраняет за собой право на действия по обеспечению безопасности. С этим трудно поспорить. Вопрос лишь в том, в каком масштабе и до каких границ. Когда на севере нет ни одного дня без сигналов тревоги, у избирателей может возникнуть вопрос – если есть свобода действий, почему ей не пользуются. Или может быть ее все же нет?

Нетаниягу не готов публично ссориться с Трампом. Есть те, кто считает, что, в отличие от времен Обамы, у израильского премьер-министра попросту нет альтернатив: тогда можно было рассчитывать на республиканцев, а сейчас оппозиция в США настроена настолько антиизраильски, что к ее помощи не прибегнешь. Есть те, кто считает, что Нетаниягу все еще рассчитывает на помощь Трампа в предвыборной кампании, а также в деле завершения своего судебного процесса. И Нетаниягу лучше, чем кто бы то ни было другой, знает, что, как говорят в Америке, бесплатных обедов не бывает.

А сам Дональд Трамп проявляет неподдельный интерес к израильской политике. Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Биньямин Нетаниягу принимать участие в выборах, президент США не стал подобно любому другому главе государства тактично уходить от скользкого вопроса, а вполне охотно ответил, что "не знает точно". Не знает или знает и намекает? В "Ликуде" поспешили заявить, что Нетаниягу будет участвовать в выборах и победит. Окончательно это не рассеяло слухов о намерении премьер-министра уйти из политики до выборов, которые давно и плотно циркулируют в политической системе. Подтверждение или опровержение этих слухов – в ближайшие месяцы.

Закон об изучении Торы: спасательный круг или самоубийство?

Отношения премьер-министра Биньямина Нетаниягу с ультраортодоксальными партиями знали разные моменты. Но за долгие годы своей политической карьеры премьер-министр твердо усвоил, что дружить с лидерами ШАС и "Яадут а-Тора" куда полезнее, чем ссориться. Довод достаточно разумный, учитывая, что идеологические интересы ультраортодоксальных партий, как правило ограничиваются вопросами, касающимися "харедимного" сектора. Если Нетаниягу завтра решит создать палестинское государство, он получит их поддержку в том случае, если йешивы продолжают работать, а учащиеся продолжают корпеть над Талмудом. Примерно то же самое произойдет, если Нетаниягу решит аннексировать Иудею и Самарию.

Однако в эту каденцию, как принято говорить, что-то пошло не так. Несмотря на то, что речь идет о коалиции мечты с точки зрения ультраортодоксов, они практически не могут записать в свой актив какие-либо серьезные достижения. Закона о призыве (вернее, освобождении от воинской службы) нет, да и материальных благ избиратели ШАС и "Яадут а-Тора" от этой коалиции особо не видели. В попытке представить что-то своим избирателям, Гафни и Дери вынудили Нетаниягу продвигать так называемый Основной закон об изучении Торы.

Как вынудили? Очень просто. Премьер-министру дали понять, что без этого закона право-религиозный блок распадется, а ультраортодоксы после выборов будут искать другого лидера для союза с ним. Речь идет скорее всего о холостых залпах: не очень понятно, кто в оппозиции может предложить "харедим" больше, чем Нетаниягу. Но премьер-министр не захотел рисковать. На этой неделе законопроект был утвержден в предварительном чтении.

Изначально предполагалось, что этот законопроект приравняет в правах и льготах учащихся йешив и солдат ЦАХАЛа. Однако Нетаниягу понял, что, при всем желании сохранить союз с ультраортодоксами, такой параграф во время войны может стоить слишком дорого в электоральной валюте. Он был изъят, и законопроект, на первый взгляд, носит лишь декларативный характер. Однако учитывая, что речь идет об Основном законе, то есть об акте, имеющем больше силы, чем обычные законы и постановления, эта декларативность может стать совсем не только декларативной. И когда будет подан очередной иск с требованием призвать учащихся йешив, противники этого шага смогут представить Основной закон, который говорит об изучении Торы как об одной из основополагающих ценностей государства, а об изучающих ее как о приносящих большую пользу государству. Если этот закон будет принят (а ультраортодоксы не исключают, что Нетаниягу пытается лишь выиграть время, изображая попытки провести закон) и не будет позднее отменен БАГАЦем, он станет более глобальной формой закона о призыве.

Заплатит ли Нетаниягу цену за этот законопроект? Ответа на данный момент ни у кого нет. Противники законопроекта, депутаты Юлий Эдельштейн и Дан Илуз, убеждены , что многие избиратели отвернутся от "Ликуда", если будет принят этот законопроект. Недовольные нашлись не только в "Ликуде". Депутат Моше Соломон ("Ционт Датит") также проголосовал против, вопреки мнению лидера партии Бецалеля Смотрича. В ответ Смотрич вывел Соломона из состава всех комиссий, в которые тот входил.

Праймериз: демократия или развал партии?

Лишь три партии в Израиле проводят демократическое голосование по избранию кандидатов в предвыборный список: "Ликуд", "Ционут Датит" и "Демократим". Однако в последние недели в правящей партии точнее в окружении Нетаниягу заговорили о необходимости отмены или, по крайней мере, серьезного изменения порядка праймериз.

Действующая в "Ликуде" сейчас система позволяет тем, кто избирается в Кнессет в первый раз, баллотироваться не через общий список, а через так называемые округа. Иными словами, кандидат избавлен от "кровавой" борьбы с действующими депутатами и министрами. Чтобы попасть в Кнессет через округа достаточно набрать несколько тысяч голосов, что также заметно упрощает задачу. Через округа в Кнессет попал бывший депутат Орен Хазан и другие известные фигуры.

Для Нетаниягу не секрет, что персональный состав списка "Ликуда" далеко не у всех вызывает восхищение. Вероятно, именно поэтому он взвешивает возможность изменить систему выборов в предвыборный список. На повестке две возможности – отмена праймериз и возвращение к системе "распределительной комиссии". Вторая возможность: получение права на кооптацию в список большого числа личных кандидатов премьер-министра. Оба шага дают Нетаниягу возможность в большей степени контролировать состав будущего списка. Оба шага сталкиваются с возражениями внутри партии. Отмена праймериз лищает членов ЦК влияния, а еще не родился политик, который так легко от влияния откажется. Кооптация большого числа персональных назначенцев отодвигает действующих депутатов на менее реальные места. Нетаниягу по-прежнему непререкаемый лидер партии, однако и ему придется изрядно попотеть, чтобы получить добро однопартийцев на изменения, к которым он стремится.

Оппозиция: Айзенкот или Беннет?

11 июня были опубликованы результаты опроса, проведенного известным социологом Дуди Хасидом для газеты "Исраэль а-Йом". По результатам опроса, партия "Яшар" Гади Айзенкота впервые обходит блок "Бэяхад" во главе с Нафтали Беннетом. Само по себе это ничего еще не значит, но тенденция ослабления блока Беннета-Лапида и усиления Айзенкота очевидна всей политической системе. Не случайно в "Ликуде" начали кампанию с нападками на Айзенкота. Судя по всему, будет предпринята извечная попытка – объявить противника Нетаниягу левым. Удастся ли это сделать в отношении Айзенкота пока неясно.

В любом случае, он постоянно стремится наладить диалог с представителями религиозного сионизма и даже поселенческого движения. Матан Каана как никто другой подходит для этой миссии. Одновременно Айзенкот продолжает выступать с нападками на Беннета. "Премьер-министр, который возглавляет партию с шестью мандатами – это в первую очередь не демократично", – заявил Айзенкот. Пока очень мало известно о том что предлагает глава партии "Яшар" кроме имиджа еще не испорченного политикой лидера. Когда-нибудь ему придется заговорить более четко. Как отреагируют на это избиратели, пока неясно.

А в арабском секторе продолжаются попытки прийти к соглашению о создании объединенного списка, но без партии РААМ. Партии ХАДАШ, БАЛАД и ТААЛ, судя по публикациям, близки к договоренности об объединении. РААМ, не желающая закрывать дорогу в коалицию, остается в стороне. В оппозиционном блоке есть немало опасений по поводу возможного объединения арабских партий. Успех объединения арабских партий, которые не являются кандидатами на участие в коалиции, может отобрать мандаты у партий, которые претендуют на то, чтобы сформировать будущее правительство без Биньямина Нетаниягу. Судьбу этих выборов, как уже неоднократно говорилось, решит явка избирателей на голосование.