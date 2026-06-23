Полиция согласовала назначенную на среду акцию протеста "харедим" на дорогах Израиля

Полиция Израиля согласовала проведение ультраортодоксальной акции протеста против ареста дезертиров начиная с 16:00 среды, 24 июня.

В рамках акции из 19 городов Израиля в направлении военной тюрьмы №10 выйдут автоколонны, которые будут двигаться на низкой скорости.

Колонны протеста должны выйти из Иерусалима, Бней-Брака, Бейт-Шемеша, Бейтар-Илита, Эльада, Модиин-Илита, Ашдода, Хайфы, Нетании, Тверии, Цфата, Афулы, Ноф а-Галиля, Хацор а-Гелилита, Гиват-Зеэва, Иммануэля, Арада, Кирьят-Гата и Реховота.

Согласно карте протеста, опубликованной организаторами, основные участки, которые завтра должны быть затронуты: шоссе 1 – развязка Бен-Гурион и въезд в Иерусалим, включая зону Струнного моста и улицу Бар-Илан; шоссе 4 – развязки Геа, Алуф-Саде, Ганот, а-Шива и Эм а-Мошавот в районе Бней-Брака; шоссе 6 – развязки Бен-Шемен, Нахшоним и Кесем; шоссе 20 (Аялон) – проспект Намир и проспект а-Шалом; шоссе 40 – развязка Кирьят Сде а-Теуфа; шоссе 444 у Эльада; шоссе 471 на развязке Шаария; шоссе 57.

Разрешение на проведение акции протеста дано при условии запрета на заезд на территорию военной тюрьмы или в поселок Кфар-Йона, через который проходит подъездной путь к тюрьме.