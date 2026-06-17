Протест "харедим" возле военной тюрьмы: ЦАХАЛ стягивает дополнительные силы

Возле военной тюрьмы № 10 в Бейт-Лиде проходит многотысячная акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против ареста учащихся йешив, уклоняющихся от армейской службы. В ней принимают участие от 10.000 до 15.000 гурских хасидов.

Рядом с военной базой установлена сцена с усилительной техникой. Ожидается, что на сцену поднимется адмор общины гурских хасидов.

Новостная служба "Кан" передала, что армия стягивает дополнительные силы к месту протеста из опасений, что демонстранты попытаются прорваться на территорию военной базы.

В полиции сообщили журналистам, что проведение акции протеста не было согласовано и называют демонстрацию "незаконной".

Издание "Гаарец" пишет, что демонстранты атаковали журналистов, бросая в них различные предметы и оскорбляя.