До вечера 1 июня закрыты многие парки и заповедники на севере Израиля

Управление природы и парков Израиля сообщило, что в соответствии с указаниями Командования тыла до вечера понедельника, 1 июня, будут закрыты ряд национальных парков и природных заповедников на севере страны.

В Верхней Галилее будут закрыты национальные парки Ахзив, Йехиам, Барам, Хуршат-Таль и Тель-Хацор, а также заповедники Нахаль-Июн, Снир, Хула и Нахаль-Амуд. На Голанских высотах будут закрыты заповедники Тель-Дан и Баниас, а также национальный парк "Крепость Нимрод". В заповеднике Йехудия маршруты Завитан будут закрыты, маршрут Йехудия пока останется открытым. В Нижней Галилее будут закрыты национальные парки Коразим и Кфар-Нахум, а также заповедник Эйн-Афек.