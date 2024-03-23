Продолжается специальная операция ЦАХАЛа в больнице "Шифа"

Бригадная боевая группа (ЦАКАХ) 401, военно-морской спецназ "Шайетет 13", бойцы и координаторы ШАБАКа в штабе 162 дивизии продолжают специальную операцию в больнице "Шифа".

В ходе операции было ликвидировано множество террористов, арестованы сотни подозреваемых, которые были переданы для допросов службам безопасности. Также солдаты под руководством военной разведки (АМАН) и общей службы безопасности (ШАБАК) обыскали несколько подозрительных зданий в районе больницы, где было обнаружено оружие.

Силы ЦАХАЛа обеспечили эвакуацию мирных жителей с территории больницы.