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Израиль

Продолжается специальная операция ЦАХАЛа в больнице "Шифа"

время публикации: 23 марта 2024 г., 13:58 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 14:08
Продолжается специальная операция ЦАХАЛа в больнице "Шифа"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бригадная боевая группа (ЦАКАХ) 401, военно-морской спецназ "Шайетет 13", бойцы и координаторы ШАБАКа в штабе 162 дивизии продолжают специальную операцию в больнице "Шифа".

В ходе операции было ликвидировано множество террористов, арестованы сотни подозреваемых, которые были переданы для допросов службам безопасности. Также солдаты под руководством военной разведки (АМАН) и общей службы безопасности (ШАБАК) обыскали несколько подозрительных зданий в районе больницы, где было обнаружено оружие.

Силы ЦАХАЛа обеспечили эвакуацию мирных жителей с территории больницы.

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