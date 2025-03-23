Житель арабского квартала Иерусалима пытался похитить адвоката

Полиция арестовала жителя арабского района Иерусалима, который напал на адвоката, похитил его и пытался увезти в своем автомобиле: пострадавший сумел выпрыгнуть из движущейся машины, получил легкие травмы, но возможно, спас себе жизнь.

По сообщению полиции, несколько недель назад вечером в полицию поступило сообщение от свидетелей нападения: звонивший сообщил, что видел машину с несколькими подозреваемыми, которые похитили человека в южной части столицы и скрылись с места происшествия.

Сразу после сигнала полиция организовала блокпосты по городу и приступила к розыску автомобиля и его пассажиров. Вскоре сотрудники полицейского участка Мория нашли пострадавшего: он сумел сбежать от похитителей, выпрыгнув из движущегося автомобиля.

Параллельно с этим сотрудники патрульного подразделения и полицейские отдела Шуафат обнаружили машину, направлявшуюся в северную часть Иерусалима, и задержали ее. Водитель машины был доставлен для допроса в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что речь идет о насилии на почве конфликта между участниками: подозреваемые, надев маски, заблокировали автомобиль пострадавшего во время движения, вышли из машины и напали на адвоката с использованием дубинок и слезоточивого газа. Они затащили пострадавшего в свою машину и скрылись с места происшествия.

Подозреваемый, житель арабского района Иерусалима в возрасте около 30 лет, был арестован, при обыске в его машине нашли нож, пластиковые стяжки, перчатки, маски, слезоточивый газ и наручники. Его предварительный арест несколько раз продлевался судом, по завершении расследования против него будет подано обвинительное заключение.