Расследование теракта в Иерусалиме: житель Сильвана тяжело ранил и ограбил пожилую женщину

В воскресенье, 5 января, было разрешено к публикации, что по подозрению в совершении теракта в Иерусалиме 19 декабря 2024 года был задержан 60-летний житель Сильвана (Иерусалим), проживавший в основном в Палестинской автономии недалеко от Рамаллы.

В операции по задержанию подозреваемого были задействованы силы пограничной полиции и Армии обороны Израиля, а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Следствием было установлено, что злоумышленник напал на 74-летнюю женщину в ее доме. Сначала он попытался ее задушить. Однако, когда вернулся в дом жертвы за забытой тростью, обнаружил, что женщина еще жива. Тогда он взял нож и нанес несколько ударов. Затем преступник похитил драгоценности и ценные вещи жертвы, после чего скрылся.

Однако женщина выжила. Ей удалось связаться с дочерью, которая вызвала скорую и полицию. Пострадавшую доставили в больницу в стабильно тяжелом состоянии.

Придя в себя, женщина рассказала, что на нее напал араб, который накануне вечером заходил к ней, и они обсуждали детали проводимого ремонта. Он получил от хозяйки 100 шекелей на покупку необходимых винтов. А на следующий день вернулся, как было договорено. И тогда совершил нападение.

Первоначально полиция расследовала это дело как ограбление с вооруженным нападением. Выяснилось, что преступник продал украденные драгоценности в ювелирном магазине в арабском квартале Иерусалима, а затем скрылся в ПА. Драгоценности были возвращены законной владелице.

Позже следствие пришло к выводу, что мотивом нападения было не ограбление, а попытка убийства на почве национальной ненависти (теракт). Дело было переквалифицировано.