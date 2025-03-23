Тонущий большой фламинго спасен из моря, его лечат в больнице при "Сафари"

Инспекторы Управления природы и парков спасли в акватории природного заповедника А-Боним большого фламинго: обессиленную птицу обнаружили плавающей в море далеко от берега, что крайне нетипично для фламинго.

Сотрудники заповедника спасли птицу из воды, а семейство Шавит из Герцлии, находившееся в заповеднике в момент инцидента, вызвалось отвезти фламинго в больницу для диких животных при зоопарке "Сафари".

Фламинго, которого дети семьи Шавит назвали Руфус, в настоящее время проходит различные медицинские проверки и восстанавливается. Предварительные тесты не выявили каких-либо серьезных проблем. Сейчас специалисты занимаются расшифровкой рентгеновских снимков и анализов крови птицы.

В Управлении природы и парков считают, что найденный фламинго отбился от стаи, каждый год зимующей в прудах в районе Атлита, их путь миграции проходит вдоль побережья. Вероятно, один из фламинго оказался в воде, но после приводнения не смог взлететь.

Отмечается, что в таких случаях не всегда обнаруживается какая-либо медицинская проблема, и иногда животному нужна поддержка и отдых. Но если бы фламинго не был спасен, его могло унести в открытое море, где он неминуемо бы погиб. Сейчас же Руфус восстанавливается в больнице при "Сафари", он уверенно стоит на обеих ногах и даже прогуливается по больнице – это верный шаг на пути к возвращению в дикую природу.