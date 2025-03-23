ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Газе члена политбюро ХАМАСа Салаха аль-Бардауиля

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию на юге сектора Газы члена политбюро террористической организации ХАМАС Салаха аль-Бардауиля, занимавшего пост министра планирования и развития Газы.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что аль-Бардауиль был ликвидирован вечером в субботу, 22 марта.

В ночь на 23 марта телеканал "Аль-Акса" сообщил, что в результате удара ЦАХАЛа по цели на западе Хан-Юниса (юг сектора Газы) был убит Салах аль-Бардауиль. Вместе с ним погибла его жена. Хамасовский "Палестинский информационный центр" уточнял: Салах аль-Бардауиль был ликвидирован в результате авиаудара, когда скрывался вместе с женой в одной из палаток в зоне безопасности для беженцев в районе Аль-Мауаси, на западе Хан-Юниса.

Салаху аль-Бардауилю было 65 лет. Длительное время он выступал в роли спикера ХАМАСа. Его заявления часто цитировались не только в арабских, но и в западных СМИ. С 2006 по 2018 год был членом Палестинского законодательного совета от ХАМАСа в Газе. По образованию Салах аль-Бардауиль считался "литературоведом". В 1982 году он получил степень бакалавра по арабскому языку в Каирском университете. В 1987 году получил степень магистра по палестинской литературе в Институте арабских исследований в Каире. В 2001 году защитил докторскую степень по палестинской литературе. Более двадцати лет он работал преподавателем палестинской литературы в Исламском университете Газы. В отличие от многих других активистов ХАМАСа, Салах аль-Бардауиль почти не имел тюремного прошлого. В 1993 году в течение 70 дней он находился под арестом в тюрьмах Газы и Ашкелона, его обвиняли в руководстве ХАМАСом в Хан-Юнисе. Но в итоге его освободили без предъявления обвинений – начался период "мирного процесса".

ЦАХАЛ продолжает операцию "Сила и меч" в Газе, начатую 18 марта 2025 года. Идет 534-й день войны "Железные мечи", начатой после резни, устроенной в Израиле террористами ХАМАСа 7 октября 2023 года.