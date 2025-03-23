Министр обороны Израиля поздравил ЦАХАЛ и ШАБАК с ликвидацией главы правительства ХАМАСа в Газе

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поздравил ЦАХАЛ и ШАБАК с проведением успешной операции по ликвидации нового главы правительства ХАМАСа в секторе Газы Исмаила Бархума.

Кац объявил имя ликвидированного террориста после того, как пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в результате "точечного удара" по больнице "Насер" в Хан-Юнисе был уничтожен "террорист, занимавший ключевую позицию в структуре ХАМАСа".

Телеканал "Аль-Акса" подтверждает гибель Исмаила Бархумы, члена политбюро ХАМАСа. Согласно палестинским источникам, израильский БПЛА-камикадзе врезался во второй этаж больницы.

В сообщении министра обороны Израиля говорится, что Бархум возглавил правительство после того, как 18 марта ЦАХАЛ ликвидировал его предшественника на этом посту Иссама Диба Абдаллу ад-Далиса.