ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы правительства ХАМАСа в секторе Газы

ЦАХАЛ и ШАБАК за последние сутки нанесли удары по десяткам объектов террористической инфраструктуры и боевикам ХАМАСа по всей территории сектора Газы, включая командиров среднего звена и высокопоставленных представителей политического крыла террористической организации ХАМАС.

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, это было сделано с целью нанесения ущерба военным и правительственным возможностям ХАМАСа и устранения угрозы Государству Израиль и его гражданам.

В ходе этих ударов был уничтожен Иссам Диб Абдалла ад-Далис, член правительства ХАМАСа и фактический глава правительства ХАМАСа, занявший этот пост после ликвидации в июле 2024 года Рухи Маштаэ. Он отвечал за функционирование террористического режима ХАМАСа в секторе Газы, за координацию всех подразделений группировки и их использование для террористической деятельности.

Кроме того, на данном этапе, основываясь на имеющейся в распоряжении ЦАХАЛа и ШАБАКа информации, можно с высокой степенью вероятности утверждать, что за последние сутки были уничтожены следующие высокопоставленные террористы:

– Махмуд Марзук Ахмад Абу-Уатфа, занимавший должность министра внутренних дел в правительстве ХАМАСа и отвечавший за внутренние силы безопасности группировки и их использование в террористических целях.

– Бахджат Хасан Мухаммад Абу-Султан — глава аппарата внутренней безопасности террористической организации ХАМАС.

– Ахмад Омар Абдалла аль-Хатта — занимал должность министра юстиции в правительстве террористической организации ХАМАС.

Ранее сообщалось также, что ликвидирован пресс-секретарь ХАМАСа Мушир аль-Масри.

Источники в "Исламском джихаде" говорят, что убит "Абу Хамза" – спикер "Бригад Аль-Кудса", вместе с ним погибли пять членов его семьи.

"Комитеты народного сопротивления" сообщают, что убит Мухаммад Махмуд аль-Батран, командовавший ракетными силами "Бригад Насера Салах ад-Дина". Вместе с ним были убиты его братья и дети.

Разрушен дом командира "Батальона Рафах" (ХАМАС) Абу Анаса Шабаны, убиты его жена, сын и дочери. Несколько месяцев назад были убиты трое его сыновей.

529-й день войны: возобновление активных боевых действий в Газе, операции в Иудее и Самарии. Текущая обновляемая сводка

"Сила и меч": ЦАХАЛ начал новую военную операцию в Газе. Фоторепортаж

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила активные боевые действия в секторе Газы. Были нанесены авиаудары по объектам террористической организации ХАМАС, целями были лидеры и инфраструктура боевиков ХАМАСа.

Ночью было опубликовано заявление офиса главы правительства Израиля: "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля принять решительные меры против террористической организации ХАМАС в секторе Газы. Это произошло после того, как ХАМАС неоднократно отказывался освободить наших заложников и отверг все предложения, полученные от спецпредставителя президента США Стива Виткоффа и от посредников. В настоящее время Армия обороны Израиля атакует объекты террористической организации ХАМАС по всему сектору Газы с целью достижения военных целей, определенных политическим руководством, включая освобождение всех наших заложников – живых и мертвых. Отныне Израиль будет действовать против ХАМАСа с нарастающей военной силой. Оперативный план был представлен Армией обороны Израиля на прошлых выходных и одобрен политическим руководством".

Пресс-служба ЦАХАЛа передает: израильская авиация будет атаковать в Газе "столько, сколько необходимо", при этом военные готовы расширить и наземную операцию. ЦАХАЛ находится в режиме повышенной боевой готовности на всех фронтах.

В течение ночи ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Хан-Юнисе, Рафиахе, Джабалии, Нусейрате и других районах сектора Газы.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о не менее 404 убитых (примерно половина из них в городе Газа и на севере сектора) и более 560 раненых в результате ударов ЦАХАЛа, начавшихся в ночь на 18 марта.

Израильский журналист Амит Сегаль сообщает, что, по предварительным оценкам, в ходе начального этапа новой военной операции в Газе были ликвидированы около 200 боевиков и активистов ХАМАСа.

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи утром 18 марта опубликовал очередное объявление для жителей Газы в связи с возобновлением активных боевых действий. Особо опасными для мирных граждан объявлены районы Байт-Ханун (север сектора), Хирбет-Хазаа (восточная окраина Хан-Юниса), Абасан аль-Кабира (к востоку от Хан-Юниса) и Абасан аль-Джадида (к востоку от Хан-Юниса). Рекомендуется незамедлительно эвакуироваться в западную часть города Газа или Хан-Юниса.

Объявлено название новой военной операции против ХАМАСа в секторе Газы: "Сила и меч". С какой целью дано еще одно название, непонятно. Напомним, что война, начатая против ХАМАСа 7 октября 2023 года, получила название "Железные мечи". Судя по всему, общее название войны не меняется. Ранее неоднократно обсуждались варианты новых названий этой войны.

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на египетские источники передает: Каир обратился к руководству ХАМАСа с призывом о проведении экстренной встречи для обсуждения событий в Газе. Судя по имеющимся данным, египетские посредники пытаются добиться согласия ХАМАСа на освобождение новой группы заложников в обмен на немедленное прекращение огня со стороны Израиля.