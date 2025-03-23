ЦАХАЛ: в результате точечного удара по больнице "Насер" ликвидирован высокопоставленный член ХАМАСа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации террориста, занимавшего ключевую позицию в структуре ХАМАСа. Террорист укрывался в здании больницы "Насер" в Хан-Юнисе, по которому был нанесен удар.

В официальном заявлении указывается, что операция была спланирована и проведена ЦАХАЛом совместно с ШАБАКом на основе точных разведданных. При нанесении удара использовалось высокоточное оружие, призванное минимизировать сопутствующий ущерб.

Согласно палестинским источникам, ракета поразила второй этаж здания, где располагалось отделение неотложной медицинской помощи больницы "Насер".

Телеканал "Аль-Акса" идентифицировал ликвидированного как члена политбюро ХАМАСа Исмаила Бархума. По информации канала, он находился в больнице на лечении после ранения, полученного на прошлой неделе.

По предварительным данным, помимо боевика, погибли два гражданских лица. Число жертв может увеличиться, поскольку спасательные работы на месте удара продолжаются.