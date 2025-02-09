Насилие в арабском секторе: в деревне Хура тяжело ранен молодой мужчина

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Негев поступило сообщение об инциденте с применением насилия, в результате которого пострадал мужчина в возрасте около 20 лет. Навстречу выехавшей бригаде медиков привезли пострадавшего, возле развязки Хура он был перемещен в машину скорой помощи.

Медики сообщают, что пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, он получил неотложную помощь и эвакуирован в больницу в тяжелом состоянии.