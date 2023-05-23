Есть соглашения, нет бюджета: коалиционные договоренности под угрозой срыва

Соглашения между "Ликудом" и партиями "Яадут а-Тора" и "Оцма Иегудит", подписанные 22 мая, столкнулись с юридическими трудностями, и в настоящий момент для их утверждения в рамках голосований по бюджету необходимо разрешение юридического советника правительства.

Большая часть этих соглашений не имеют бюджетной базы, в соглашениях не оговорены источники финансирования. Договоренности основаны на том, что в конце года останутся деньги в бюджете того или иного министерства, и средства будут переданы другому министерству. Эта практика существовала и ранее, однако ни разу не была закреплена в соглашениях, изначально базирующихся на этом принципе.

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В оппозиции утверждают, что такой принцип незаконен, так как любая статья расхода, записанная в бюджете, должна иметь бюджетное "обоснование". В противном случае может сложиться ситуация, при которой правительство не сможет реализовать подписанные обещания.

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Если юридический советник правительства признает эти соглашения незаконными, у премьер-министра Биньямина Нетаниягу будут две возможности решить проблему: изыскать источник финансирования или убедить коалиционных партнеров отказаться от письменных обязательств и ограничиться устным обещанием премьер-министра. Общая сумма, которая должна быть переведена из остатков бюджетов министерств другим министерствам в рамках соглашений между партиями, составляет 500 миллионов шекелей.

Голосования по бюджету планируется начать примерно в 20:00. Перед этим в 19:45 в Кнессете состоится заседание глав коалиционных партий. После этого заседания Нетаниягу сделает заявление для СМИ.