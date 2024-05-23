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Израиль

В результате ДТП в Тель-Авиве мотоциклист получил легкие травмы, его пассажирка погибла

время публикации: 23 мая 2024 г., 19:13 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 19:13
В результате ДТП в Тель-Авиве мотоциклист получил легкие травмы, его пассажирка погибла
Flash90. Фото У.Ленц

На улице Нехемия, недалеко от набережной Тель-Авива, произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла, на котором вместе с водителем был пассажир.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что девушка, находившаяся на мотоцикле вместе с водителем, получила смертельные травмы. Она была доставлена в больницу "Ихилов" в критическом состоянии, где была констатирована ее смерть.

Водитель мотоцикла получил легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

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