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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал отчет о действиях в Газе за последние сутки. Видео

время публикации: 23 мая 2024 г., 10:14 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 10:24
ЦАХАЛ опубликовал отчет о действиях в Газе за последние сутки. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в Рафиахе, в районах Аль-Бразиль и Аш-Шабура, уничтожая инфраструктуру террора. Мирные граждане из этих районов были эвакуированы.

Бойцы 401-й бригады обнаружили готовую к пускам ракетную установку.

Бойцы бригад "Нахаль" и "Гивати" обнаружили и уничтожили ряд шахт, пусковых установок, а также ликвидировали нескольких боевиков.

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали в районе Рафиаха трех боевиков-минометчиков, обстреливавших израильских военных.

Силы 98-й дивизии продолжают операцию в центре Джабалии. При поддержке ВВС за последние сутки ликвидированы несколько групп боевиков и склады с боеприпасами.

Бойцы 7-й бригады и бригады "Цанханим" обнаружили склады с оружием.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. Ликвидированы несколько боевиков.

Бойцы 679-й бригады в центре сектора Газы за последние сутки ликвидировали несколько групп боевиков.

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