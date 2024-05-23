ЦАХАЛ опубликовал отчет о действиях в Газе за последние сутки. Видео
Силы 162-й дивизии продолжают действовать в Рафиахе, в районах Аль-Бразиль и Аш-Шабура, уничтожая инфраструктуру террора. Мирные граждане из этих районов были эвакуированы.
Бойцы 401-й бригады обнаружили готовую к пускам ракетную установку.
Бойцы бригад "Нахаль" и "Гивати" обнаружили и уничтожили ряд шахт, пусковых установок, а также ликвидировали нескольких боевиков.
ВВС ЦАХАЛа ликвидировали в районе Рафиаха трех боевиков-минометчиков, обстреливавших израильских военных.
Силы 98-й дивизии продолжают операцию в центре Джабалии. При поддержке ВВС за последние сутки ликвидированы несколько групп боевиков и склады с боеприпасами.
Бойцы 7-й бригады и бригады "Цанханим" обнаружили склады с оружием.
Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. Ликвидированы несколько боевиков.
Бойцы 679-й бригады в центре сектора Газы за последние сутки ликвидировали несколько групп боевиков.