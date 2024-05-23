x
23 мая 2024
|
последняя новость: 14:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 мая 2024
|
23 мая 2024
|
последняя новость: 14:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: в Дженине террористы пытались спрятать оружие на территории больницы. Видео

время публикации: 23 мая 2024 г., 12:55 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 13:07
ЦАХАЛ: в Дженине террористы пытались спрятать оружие на территории больницы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ публикует новые подробности антитеррористической операции в Дженине, которая длится более двух суток.

Бойцы 636-го батальона разведки "Ницан" зафиксировали группу вооруженных боевиков, которые въехали на автомобиле на территорию больницы. Бойцы батальона "Харув" бригады "Кфир" вошли на территорию больницы и обнаружили оружие в машине, оставленной террористами.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что террористы зачастую используют больницы в качестве прикрытия для своей деятельности.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2024

230-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2024

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 23 мая: растет число убитых в Дженине
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 мая 2024

ЦАХАЛ продолжает операцию в Дженине: ликвидированы террористы. Видео