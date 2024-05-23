ЦАХАЛ: в Дженине террористы пытались спрятать оружие на территории больницы. Видео
время публикации: 23 мая 2024 г., 12:55 | последнее обновление: 23 мая 2024 г., 13:07
ЦАХАЛ публикует новые подробности антитеррористической операции в Дженине, которая длится более двух суток.
Бойцы 636-го батальона разведки "Ницан" зафиксировали группу вооруженных боевиков, которые въехали на автомобиле на территорию больницы. Бойцы батальона "Харув" бригады "Кфир" вошли на территорию больницы и обнаружили оружие в машине, оставленной террористами.
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что террористы зачастую используют больницы в качестве прикрытия для своей деятельности.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2024