ЦАХАЛ: в Дженине террористы пытались спрятать оружие на территории больницы. Видео

ЦАХАЛ публикует новые подробности антитеррористической операции в Дженине, которая длится более двух суток.

Бойцы 636-го батальона разведки "Ницан" зафиксировали группу вооруженных боевиков, которые въехали на автомобиле на территорию больницы. Бойцы батальона "Харув" бригады "Кфир" вошли на территорию больницы и обнаружили оружие в машине, оставленной террористами.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что террористы зачастую используют больницы в качестве прикрытия для своей деятельности.