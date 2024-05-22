ЦАХАЛ продолжает операцию в Дженине: ликвидированы террористы. Видео
время публикации: 22 мая 2024 г., 13:11 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 13:11
ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК продолжают операцию в Дженине. На данном этапе официально сообщается, что в городе были ликвидированы террористы, бросавшие взрывные устройства в военных.
Целью операции является разрушение инфраструктуры террора в Дженине.
В ходе операции было несколько случаев обнаружения мин, заложенных на пути следования военных.
Сообщается, что 21 мая в Дженине был опознан вооруженный мужчина, который вошел на территорию больницы и забаррикадировался там. В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что это был "еще один пример циничного использования вооруженными людьми в районе Дженина гуманитарной инфраструктуры, в том числе больниц, в качестве убежищ и укрытий".
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