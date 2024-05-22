ЦАХАЛ продолжает операцию в Дженине: ликвидированы террористы. Видео

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК продолжают операцию в Дженине. На данном этапе официально сообщается, что в городе были ликвидированы террористы, бросавшие взрывные устройства в военных.

Целью операции является разрушение инфраструктуры террора в Дженине.

В ходе операции было несколько случаев обнаружения мин, заложенных на пути следования военных.

Сообщается, что 21 мая в Дженине был опознан вооруженный мужчина, который вошел на территорию больницы и забаррикадировался там. В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что это был "еще один пример циничного использования вооруженными людьми в районе Дженина гуманитарной инфраструктуры, в том числе больниц, в качестве убежищ и укрытий".