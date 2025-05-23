В ДТП в Беэр-Шеве один человек погиб и один получил тяжелые травмы

На улице Элиягу Нави в Беэр-Шеве произошла авария с участием двух легковых автомобилей. По данным службы "Маген Давид Адом", в аварии погиб мужчина (примерно 25 лет), его смерть была констатирована на месте ДТП.

В больницу "Сорока" доставлен еще один пострадавший (мужчина примерно 30 лет), его состояние средней тяжести.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.