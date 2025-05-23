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Израиль

Палестинские источники: евреи подожгли несколько домов в арабской деревне Брукин

Иудея и Самария
время публикации: 23 мая 2025 г., 00:30 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 00:59
Палестинские источники: евреи подожгли несколько домов в арабской деревне Брукин
кадр из видео в соцсетях

Палестинские источники сообщают о погроме, устроенном группой еврейских поселенцев в арабской деревне Брукин. Один из жителей этой деревни 14 мая совершил теракт, в результате которого погибла 37-летняя Цеэла Гез.

Согласно палестинским источникам, евреи ломали имущество жителей арабской деревни, поджигали их машины и дома.

На помощь жителям Брукин пришли жители соседних арабских деревень, они помогли вытеснить погромщиков, а затем участвовали в тушении пожаров.

По предварительным данным, в Брукине сожжены не менее шести домов.

В среду, 21 мая, ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о том, что террорист Наиль Самара ликвидирован. Он был застрелен еще 17 мая при попытке нападения на израильских военнослужащих. Дом террориста размечен для последующего разрушения.

Израиль
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