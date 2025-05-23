Предъявлены обвинения двум агентам иранской разведки из Нешера

Государственная прокуратура подала в окружной суд в Беэр-Шеве обвинительное заключение против Роя Мизрахи и Альмога Атиаса (обоим по 25 лет), жителей Нешера, задержанных по подозрению в выполнении заданий иранской разведки.

Мизрахи обвинен в связях с иностранным агентом, оказании помощи врагу во время войны, а также ношении и транспортировке оружия. Латиасу предъявлено обвинение в установлении контакта с иностранным агентом и передаче информации противнику с намерением нанести ущерб государственной безопасности.

Ранее полиция сообщала, что, по данным следствия, подозреваемые дважды приезжали в мошав Кфар-Ахим, находились возле дома Исраэля Каца и не были остановлены охранниками ШАБАКа. Первый раз Мизрахи и Атиас намеревались установить камеры наблюдения у дома Каца, но, заметив охранников, уехали. Спустя неделю они вернулись, чтобы забрать брошенную в мошаве сумку с камерами и другим оборудованием, и вновь не были задержаны ШАБАКом. Мизрахи и Атиас до ареста успели выполнить множество других заданий Ирана. В документах следствия отмечается, что подозреваемые отдавали себе отчет в том, что их действия наносят ущерб безопасности Израиля.

В обвинительном заключении сказано, что контакты с иранскими кураторами Мизрахи поддерживал через Telegram. Оплату за выполнение заданий он получал в криптовалюте. На полученные средства приобретал оборудование, включая мобильные телефоны, камеры и SIM-карты, и следовал инструкциям иранских кураторов, используя приложения для шифрования и удаленного управления. В одном из заданий ему было предложено сжечь записку с именем премьер-министра, а в другом – найти личные данные человека, чье имя ему было указано. Мизрахи попросили установить камеру наблюдения в торговом центре в Хайфе или в точке с видом на залив, но он отказался и в конце концов согласился установить камеру на дереве в городе Нешер, которая записывала улицу в прямом эфире и передавала отснятый материал агенту.

Позже Мизрахи обратился к Атиасу и предложил ему присоединиться к миссии по установке камеры в мошаве Кфар-Ахим, около дома министра обороны. Они приобрели соответствующее оборудование и ночью отправились к месту установки, но скрылись после того, когда мимо проехал автомобиль, предположительно принадлежавший силам безопасности. Позже, когда иранский агент потребовал, чтобы Мизрахи установил камеры в другом месте, тот отказался. В ответ агент прислал фотографию лица Мизрахи и написал ему, что "передаст его силам безопасности". Только после угроз Мизрахи согласился и установил камеры в точке на юге страны.

Позже, после того как первый агент прекратил с ним связь, Мизрахи попытался найти нового куратора. Агент, представившийся как "Гость", связался с ним и поручил ему новые задания, в том числе установку камер в ресторане в Хайфе и передачу пакета. Когда Мизрахи заметил, что в пакете находится 10 упаковок, возможно содержащих взрывчатку, он выразил опасения, что упаковки могут взорваться во время транспортировки, но в конечном итоге выполнил задание за 4000 шекелей.