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Израиль

Двое жителей Нешера подозреваются в шпионаже в пользу Ирана

Израиль
Иран
шпионаж
ШАБАК
время публикации: 20 мая 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 22:27
Двое жителей Нешера подозреваются в шпионаже в пользу Ирана
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

По данным следствия, 24-летние Рой Мизрахи и Альмог Атиас из Нешера по заданию Ирана пытались установить камеры наблюдения возле дома министра обороны Исраэля Каца.

Двое жителей Нешера, 24-летние Рой Мизрахи и Альмог Атиас, задержаны полицией по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Радиостанция "Кан Бет" передала, что одним из их заданий было наблюдение за домом министра обороны Исраэля Каца.

По данным следствия, подозреваемые дважды приезжали в мошав Кфар-Ахим, находились возле дома Исраэля Каца и не были остановлены охранниками ШАБАКа. Первый раз Мизрахи и Атиас намеревались установить камеры наблюдения у дома Каца, но, заметив охранников, уехали. Спустя неделю они вернулись, чтобы забрать брошенную в мошаве сумку с камерами и другим оборудованием, и вновь не были задержаны ШАБАКом.

По данным следствия, Мизрахи и Атиас до ареста успели выполнить множество других заданий Ирана. В документах следствия отмечается, что подозреваемые отдавали себе отчет в том, что их действия наносят ущерб безопасности Израиля.

В ближайшую пятницу, 23 мая, прокуратура Центрального округа выдвинет против них обвинения.

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