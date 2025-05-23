Полиция задержала виновников смертельной аварии в Иерусалиме

Полиция сообщила о задержании подозреваемых в причастности к аварии со смертельным исходом в Иерусалиме. Предполагается, что это был преднамеренный наезд.

Поздно вечером 22 мая на улице Шай Агнон в Иерусалиме произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла, на котором вместе с водителем ехал пассажир. Мотоциклист (мужчина примерно 25 лет) скончался от полученных травм на месте, состояние второго участника ДТП средней тяжести.

В сообщении полиции сказано, что задержаны двое молодых мужчин (около 20 лет), жителей Иерусалима. По версии следствия, после "криминального конфликта" водитель автомобиля совершил преднамеренный наезд на мотоцикл. После чего виновники аварии скрылись с места происшествия, не оказав помощь пострадавшим и не вызвав бригаду скорой помощи.

Сегодня полиция попросит суд продлить срок содержания задержанных под стражей.