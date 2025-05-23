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Израиль

Канцелярия главы правительства опубликовала выдержки из секретного отчета Давида Зини

Биньямин Нетаниягу
ЦАХАЛ
Газа
ШАБАК
время публикации: 23 мая 2025 г., 07:53 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 08:09
Фото: Мааян Туаф. ЛААМ

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу опубликовала выдержки из секретного отчета, подготовленного генерал-майором Давидом Зини по поводу готовности ЦАХАЛа к неожиданным нападениям на границе сектора Газы.

В марте 2023 года, примерно за полгода до резни 7 октября, Зини был приглашен командиром дивизии Газы для оценки готовности дивизии. Акцент был сделан на внезапном рейде, и генерал Зини был проинструктирован отметить слабые места.

"Почти в каждом секторе у врага имеется возможность проведения внезапного рейда на наши позиции так, что "застигнуты врасплох, но не побеждены" не сработает".

"Существует множество возможных способов осуществления внезапного рейда на наши силы, действующие в штатном режиме. По моему мнению, наземная атака является наиболее вероятным и легким вариантом".

"Все говорят о "внезапном рейде", но когда детализируют угрозу, очевидно отсутствие понимания угрозы и подготовки к ней. Наши силы не держат в уме конкретные сценарии. В отсутствие таких сценариев они не знают, что искать и к чему готовиться".

"Основным пробелом является мышление сил на местах и всей системы".

22 мая Биньямин Нетаниягу объявил о своем решении назначить Давида Зини главой ШАБАКа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра.

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