ЦАХАЛ атаковал пункт обмена валюты "Аль-Кахира" в Газе, работавший на ХАМАС и "Исламский джихад"

ЦАХАЛ атаковал пункт обмена валюты "Аль-Кахира" в городе Газа, который в последние годы использовался для хранения и перевода десятков миллионов долларов, предназначенных для финансирования военной деятельности ХАМАСа и "Исламского джихада".

Пункт обмена валюты "Аль-Кахира" изменил свое название в 2022 году (раньше он назывался "Дубай"), после того, как был признан пособником террористических организаций.

С начала войны сотрудники пункта обмена валюты продолжали оказывать помощь террористам, переводя миллионы долларов боевому крылу ХАМАСа.

В августе 2024 года был ликвидирован сотрудник пункта обмена валюты Тахсин аль-Надим, напрямую помогавший финансировать деятельность террористических организаций в секторе Газы.