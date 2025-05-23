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Израиль

ЦАХАЛ атаковал пункт обмена валюты "Аль-Кахира" в Газе, работавший на ХАМАС и "Исламский джихад"

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
Исламский джихад
время публикации: 23 мая 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 17:26
ЦАХАЛ атаковал пункт обмена валюты "Аль-Кахира" в Газе, работавший на ХАМАС и "Исламский джихад"
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ атаковал пункт обмена валюты "Аль-Кахира" в городе Газа, который в последние годы использовался для хранения и перевода десятков миллионов долларов, предназначенных для финансирования военной деятельности ХАМАСа и "Исламского джихада".

Пункт обмена валюты "Аль-Кахира" изменил свое название в 2022 году (раньше он назывался "Дубай"), после того, как был признан пособником террористических организаций.

С начала войны сотрудники пункта обмена валюты продолжали оказывать помощь террористам, переводя миллионы долларов боевому крылу ХАМАСа.

В августе 2024 года был ликвидирован сотрудник пункта обмена валюты Тахсин аль-Надим, напрямую помогавший финансировать деятельность террористических организаций в секторе Газы.

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