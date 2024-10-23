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Израиль

В Далият аль-Кармеле обстрелян автомобиль: один человек убит, один ранен

время публикации: 23 октября 2024 г., 23:56 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 23:56
В Далият аль-Кармеле обстрелян автомобиль: один человек убит, один ранен
Пресс-служба полиции Израиля

В Далият аль-Кармеле неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились двое мужчин. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что один из мужчин убит, другой получил ранение средней тяжести.

Погибшему по оценкам парамедиков, около 19 лет.

На месте происшествия находится полиция, начато расследование. Пресс-служба правоохранительных органов отмечает, что на данном этапе следствием рассматриваются все версии.

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