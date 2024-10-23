В Умм эль-Фахме в сгоревшем автомобиле обнаружен труп мужчины

Телефонная служба "Маген Давид Адом" приняла звонок из Умм эль-Фахма, сообщающий о загоревшемся автомобиле. К месту происшествия была отправлена "скорая".

Парамедики передали, что огонь к их приезду был потушен, а в легковом автомобиле, сильно пострадавшем от огня, был обнаружен труп мужчины. Установить его возраст даже приблизительно бригада "скорой" не смогла.

Полиция расследует обстоятельства пожара и гибели мужчины.