Министр обороны Израиля: ликвидирована половина командиров "Хизбаллы" на юге Ливана

Министр обороны Йоав Галант посетил штаб Северного военного округа, где провел оперативное совещание с главой штаба Северного округа генерал-майором Ури Гординым, а также с офицерами разведывательных, оперативных и артиллерийских подразделений.

По итогам совещания Галант заявил: "Половина командиров "Хизбаллы" на юге Ливана ликвидирована, остальные прячутся". По словам министра обороны, израильские войска уничтожили половину командиров "Хизбаллы" на юге Ливана: именно они несут ответственность за атаки израильской территории, целью которых было нанесение ущерба гражданскому населению Израиля.

"Мы уничтожили половину из них, а вторую половину вынудили уйти в подполье и покинуть южный Ливан", – подчеркнул Галант. Он повторил, что главная цель израильских вооруженных сил – обеспечить безопасность севера страны, чтобы позволить населению эвакуированных районов спокойно вернуться домой. "Ближайшее время станет решающим", – заявил министр обороны.

С начала войны (07.10.2023) "Хизбалла" подтвердила потерю 288 боевиков, в том числе десятков командиров. Так, подтверждено, что 23 апреля в результате ударов ЦАХАЛа были убиты Хасин Али Азкул – один из ключевых командиров ПВО "Хизбаллы", и Мухаммад Халиль Атия – один из командиров спецназа "Радуан". Если рядовых боевиков "Хизбаллы" ЦАХАЛ уничтожает в основном около границы, то командиров зачастую ликвидируют в десятках километров от границы Израиля, задействуя, как правило, ударные БПЛА.