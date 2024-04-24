Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 24 апреля: удары по целям на севере, в центре и на юге сектора

В ночь на 24 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Ночью источники в Газе сообщали об ударах ЦАХАЛа по целям на севере, в центре и на юге сектора.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе больницы "Камаль Адуан"; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала район Зайтун, на юго-восточной окраине города Газа; ЦАХАЛ действовал в районе Аз-Захарна в городе Газа, поступали сообщения о раненых "местных жителях"; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом в Зайтуне, на юго-восточной окраине города Газа; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала Байт-Лахию; ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Байт-Лахии, Байт-Хануне, а также рядом с этими городами.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели к северу от Нусейрата; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Аз-Зуайде; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Аль-Бурейдже; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в районе моста Уади Газа; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Аз-Зуайде, к югу от Нусейрата, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Дир аль-Балахе; ЦАХАЛ обстрелял "группу граждан" около школы Абу Урейбан в Нусейрате, есть убитые.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аль-Бахабса в районе Ас-Салам, к востоку от Рафаха, есть убитые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 24 апреля.