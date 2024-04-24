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Израиль

Силы ЦАХАЛа в ночь на 24 апреля действовали в районах Шхема, Хеврона, Калькилии

время публикации: 24 апреля 2024 г., 06:21 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 06:26
Силы ЦАХАЛа в ночь на 24 апреля действовали в районах Шхема, Хеврона, Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 24 апреля действовали в Шхеме (в Аскаре), в Хевроне и около Хеврона (в Хальхуле), в Аззуне (к востоку от Калькилии), в Яабаде (к юго-западу от Дженина), в Кафр Ниме (к западу от Рамаллы).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 24 апреля.

Пограничная полиция действовала в Анате, к северу от Иерусалима.

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