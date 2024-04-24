Силы ЦАХАЛа в ночь на 24 апреля действовали в районах Шхема, Хеврона, Калькилии

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 24 апреля действовали в Шхеме (в Аскаре), в Хевроне и около Хеврона (в Хальхуле), в Аззуне (к востоку от Калькилии), в Яабаде (к юго-западу от Дженина), в Кафр Ниме (к западу от Рамаллы).

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 24 апреля.

Пограничная полиция действовала в Анате, к северу от Иерусалима.