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Израиль

ЦАХАЛ обнародовал еще одно видео нанесения ударов самолетами ВВС и артиллерией по целям в Ливане

время публикации: 24 апреля 2024 г., 19:39 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 19:39
ЦАХАЛ обнародовал еще одно видео нанесения ударов самолетами ВВС и артиллерией по целям в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

В течение нескольких минут были нанесены удары по примерно 40 объектам террористической организации "Хизбалла" в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана с применением истребителей и артиллерии.

Об этих атаках пресс-служба ЦАХАЛа сообщила несколько часов назад, вечером было обнародовано еще одно видео, на котором запечатлено поражение целей.

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