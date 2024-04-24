ЦАХАЛ обнародовал еще одно видео нанесения ударов самолетами ВВС и артиллерией по целям в Ливане
время публикации: 24 апреля 2024 г., 19:39 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 19:39
В течение нескольких минут были нанесены удары по примерно 40 объектам террористической организации "Хизбалла" в районе Айта аш-Шааб на юге Ливана с применением истребителей и артиллерии.
Об этих атаках пресс-служба ЦАХАЛа сообщила несколько часов назад, вечером было обнародовано еще одно видео, на котором запечатлено поражение целей.