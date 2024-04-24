Каникулы: пляжи Кинерета и некоторые средиземноморские пляжи переполнены

Муниципальные власти населенных пунктов Кинерета сообщили о закрытии парковок пляжей Хукок-Цафон, Сусита, Дуга, Шикмим-Берники, Шизаф Ротем и Гофра закрыты из-за существенной перегрузки, и отдыхающих просят выбрать для себя другие пляжи.

Региональный совет Хоф а-Кармель сообщает, что пляжи Неве-Ям и Дор переполнены отдыхающими, из-за огромного наплыва людей образовались автомобильные пробки. Людям предлагают выбрать для себя другие места отдыха.

Из-за большого потока посетителей закрыты въезды в парк Пальмахим, закрыт также пляж Бейт-Янай.

По данным Управления заповедников и парков, к 13:00 более 60 тысяч отдыхающих прибыли в национальные парки и заповедники Израиля. Наибольшей популярностью пользуются парки Ган а-Шлоша, Тель-Эфек, заповедник Эйнот Цуким.

Управление заповедников и парков напоминает, что в Израиле разгар аномальной жары, и выезжая на природу, необходимо как следует подготовиться к жаркой погоде, взять достаточно воды, надеть головные уборы. Узнать о доступности парков и заповедников можно на сайте управления по адресу www.parks.org.il.